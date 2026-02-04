Belmonte | Fondi per la disabilità in Calabria devono diventare diritti concreti

La Calabria sta affrontando un snodo importante per le persone con disabilità e le loro famiglie. Il deputato Belmonte chiede che i fondi destinati alla disabilità nella regione diventino diritti reali, non solo promesse. La regione deve passare dalle parole ai fatti, garantendo servizi concreti e sostegno reale a chi ne ha bisogno.

La Calabria si trova di fronte a un momento decisivo per il futuro delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Entro il 2027, il territorio potrà ricevere oltre 250 milioni di euro annui grazie al nuovo Ddl Caregiver Familiari, una legge che finalmente riconosce il ruolo degli assistenti familiari come parte integrante del sistema di cura. Il Direttore dell'Osservatorio Regionale sulla Povertà, Antonio Belmonte, ha lanciato un appello chiaro: i fondi devono smettere di essere solo promesse e diventare diritti concreti, accessibili a chi vive quotidianamente la sfida dell'assistenza. L'occasione è storica: per la prima volta, il lavoro invisibile ma fondamentale di chi si prende cura di un familiare con disabilità viene riconosciuto con un contributo economico esentasse fino a 400 euro al mese, riservato ai caregiver che dedicano almeno 91 ore settimanali all'assistenza e che hanno un ISEE non superiore a 15.

