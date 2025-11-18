Donald sull' Air Force One insulta una giornalista dopo la domanda sul caso Epstein | Quiet piggy
Il presidente degli Stati Uniti contro la giornalista di Bloomberg: «Sei la peggiore, non so nemmeno perché ti facciano lavorare».
Polemiche negli Stati Uniti per l'ennesimo episodio sessista che ha visto protagonista il presidente Donald Trump. Il tycoon, in viaggio sull'Air Force One venerdì per tornare alla sua residenza in Florida di Mar-a-Lago, durante il punto con
