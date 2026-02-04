Barricato in casa si toglie la vita prima dello sfratto

Sarzana, un uomo si è tolto la vita prima di essere sfrattato. Era da tempo che temeva di perdere l’appartamento in via Mazzini, nel cuore della città. Quando gli agenti sono arrivati per eseguire lo sfratto, lui si era barricati in casa. Pochi minuti dopo, ha deciso di farla finita. La tragedia scuote la comunità di Sarzana, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Sarzana (La Spezia), 4 febbraio 2026 – Era terrorizzato dall’idea di essere sfrattato dall’appartamento da anni occupato nella centralissima via Mazzini. Ieri sera quando ha visto arrivare i proprietari della casa accompagnati dall’ufficiale giudiziario si è lasciato andare alla disperazione e si è tolto la vita sferrandosi almeno un paio di coltellate al basso ventre. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: POLIZIA DI STATO - POLIZIA DI SIENA NOTTE Una vita difficile. La tragedia ha sconvolto il centro storico di Sarzana poco prima dell’ora di cena. L’uomo, 64 anni, che già in passato aveva manifestato problemi di fragilità, abitava da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Barricato in casa, si toglie la vita prima dello sfratto Approfondimenti su Barricato in casa Grosseto, 37enne si toglie la vita in casa poche ore prima dello sfratto “Si è impiccato prima dello sfratto”. Casa, in Toscana dramma continuo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Barricato in casa Argomenti discussi: Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltello; Armato di coltello si barrica in casa a Furore, decisivo l’intervento dei carabinieri; Amalfi, si barrica in casa con coltello: decisivo negoziato dei Carabinieri; Si barrica in casa armato di coltello ad Amalfi, si arrende convinto dai carabinieri. Barricato in casa, si toglie la vita prima dello sfrattoLa tragedia ha sconvolto il centro storico di Sarzana poco prima dell’ora di cena. L’uomo, 64 anni, che già in passato aveva manifestato problemi di fragilità, abitava da solo. Il suo percorso di vita ... lanazione.it Amalfi, si barrica in casa armato di coltello: salvato dopo ore di dialogoSi è conclusa senza feriti né uso della forza la delicata operazione condotta dai carabinieri ad Amalfi nei confronti di un 41enne. ilgiornalelocale.it Liratv. . Si barrica in casa armato di coltello: decisivo il negoziato dei Carabinieri Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #carabinieri #coltello #eseiprotagonista #Amalfi #barricato #casa #dell #primo #Salern facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.