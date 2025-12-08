Rappresentanti di Forza Italia presi di mira dai vandali Vicario | Casi collegati alla appartenenza politica
“Da ormai circa un anno e mezzo assistiamo ad atti di vandalismo, nei confronti di un membro di Forza Italia, Giuliano Triolo, presumiamo, direttamente collegati, alla appartenenza politica di centrodestra, nel caso di specie Forza Italia”. A denunciare la situazione è Walter Vacario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’assenza del governatore all’incontro sulla sanità vibonese, il suo crescente centralismo, gli equilibri interni a Forza Italia e l’inerzia dei rappresentanti locali aprono interrogativi profondi su quali siano oggi le vere priorità politiche del presidente della Region - facebook.com Vai su Facebook