In Italia, le utilitarie e le city-car dominano ormai da anni il mercato delle automobili. Le vendite continuano a crescere, con sempre più persone che scelgono queste auto di piccole dimensioni per la loro praticità e bassi costi di gestione. Le differenze tra segmento A e segmento B sono sottili, ma importanti, e aiutano a capire quale modello si adatta meglio alle esigenze di ogni guidatore.

L'Italia resta un Paese dove le auto piccole hanno un mercato importante: secondo i dati Unrae, l'unione delle case auto straniere, nel 2025 e considerando sia berline che Suv, le vetture di segmento A hanno raggiunto l'11,4% di quota sul totale e quelle di segmento B il 48%. Insieme, non siamo lontani dal 60%. Per la cronaca, nel 2019 - anno sempre di riferimento per il mercato italiano - le rispettive quote erano del 16,9% e del 34,9% a ennesima conferma che nelle concessionarie sono entrate sempre meno auto di taglia minore e il numero di modelli un poco più grande è aumentato a dismisura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto piccole: utilitarie e city-car, quali sono le differenze

Le auto scoperte, come cabrio e spider, offrono un'esperienza di guida a cielo aperto, caratterizzata da differenze tecniche e di stile.

Le auto a ruote alte, come crossover e SUV, sono le più vendute del momento.

