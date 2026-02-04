Auto maniglie a scomparsa vietate in Cina | ecco perché

La Cina ha deciso di vietare l’uso delle maniglie a scomparsa sui veicoli, a partire dal prossimo anno. La misura riguarda soprattutto le auto elettriche, come Tesla, e altri modelli simili. La notizia ha generato sorpresa tra i costruttori e gli appassionati, che si chiedono quali saranno le conseguenze di questa scelta. Per ora, le case automobilistiche devono adattarsi alle nuove regole, anche se non è ancora chiaro come cambieranno i design delle auto in futuro.

La Cina vieterà a partire dal prossimo anno le maniglie nascoste sulle auto, comunemente utilizzate sui veicoli elettrici Tesla e su molti altri modelli di automobili elettriche. Secondo i dettagli resi noti il 2 febbraio scorso dal ministero dell'Industria e dell'Information Technology di Pechino, tutte le portiere delle auto dovranno essere dotate di una funzione di sblocco meccanico delle maniglie, ad eccezione del portellone posteriore. Il divieto per motivi di sicurezza. I funzionari hanno affermato che la politica mira ad affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza dopo alcuni incidenti mortali che hanno coinvolto veicoli elettrici, in cui le portiere elettroniche non avrebbero funzionato, intrappolando i passeggeri all'interno dei veicoli.

