San Felice amplia ancora la rete ciclabile. È stato aperto un nuovo tratto in via Vettora, portando avanti il piano di aumentare le strade dedicate alle biciclette. La città ora si avvicina sempre più a diventare il capoluogo con le ciclabili più estese nella Bassa e in tutta la provincia.

San Felice compie un altro passo per guadagnarsi il primato per le sue dimensioni di reti ciclabili nella Bassa e in provincia. È di questi giorni l’apertura del tratto di pista ciclabile di 630 metri riservata in via Vettora, che consente una connessione efficace sulla ciclabile Medolla – San Felice e con la Ciclovia della Memoria del Sisma 2012. L’intervento ha riguardato anche l’asfaltatura del tratto stradale che la ospita e che connette il territorio sanfeliciano a quello medollese. Per quanto riguarda il progetto, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati curati dall’ufficio tecnico comunale, e, in particolare dall’architetto Emanuela Sacchi, dalla geometra Cristiana Pivanti e dalla geometra Sara Ghedini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aumentano ancora le ciclabili, aperto il nuovo tratto in via Vettora

