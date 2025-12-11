Dopo il restyling aperto un nuovo tratto del corso Matteotti | l' annuncio di Falcomatà sui social

Reggiotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il recente restyling, è stato inaugurato un nuovo tratto di Corso Matteotti. L'annuncio, condiviso sui social da Falcomatà, segnala il completamento di un importante investimento nel miglioramento della

"Anche Corso Matteotti sta cambiando volto! Aperto un nuovo tratto dell'opera di restyling della cosiddetta "via Marina alta"".Inizia con queste parole un post pubblicato sui social dal sindaco Giuseppe Falcomatà. “Nuove alberature di pregio, marciapiedi più ampi, rigorosamente in Pietra Reggina. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

