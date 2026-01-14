Los Angeles arrestato l' attore Kiefer Sutherland
È accusato di aver aggredito e minacciato di morte l'autista di un taxi privato. Kiefer Sutherland, il noto attore canadese britannico figlio del compianto Donald, si è reso protagonista dell'ennesimo episodio violento. È successo su uno dei grandi viali di Los Angeles, dove la star, 59 anni, è stata arrestata e rilasciata con una cauzione di 50mila dollari. Secondo l'accusa, l'attore è salito su un veicolo di ride-sharing aggredendo fisicamente l'autista e rivolgendogli gravi minacce. Per questa violenza dovrà comparire in tribunale il 2 febbraio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
