Attacchi israeliani nella notte a Gaza 17 morti | tra le vittime anche un bambino di 5 mesi

Nella notte, tre bombardamenti israeliani hanno colpito diverse zone di Gaza, causando la morte di 17 persone, tra cui anche un bambino di soli 5 mesi. Le esplosioni hanno svegliato la popolazione e aumentato la tensione nella regione. I soccorritori stanno ancora cercando eventuali sopravvissuti tra le macerie.

Nella notte tre bombardamenti israeliani in zone diverse di Gaza hanno causato la morte di 17 persone. Purtroppo tra le vittime ci sono anche tre minori, tra cui un bambino di 5 mesi.

