Attacchi israeliani nella notte a Gaza 17 morti | tra le vittime anche un bambino di 5 mesi

Nella notte, tre bombardamenti israeliani hanno colpito diverse zone di Gaza, causando la morte di 17 persone, tra cui anche un bambino di soli 5 mesi. Le esplosioni hanno svegliato la popolazione e aumentato la tensione nella regione. I soccorritori stanno ancora cercando eventuali sopravvissuti tra le macerie.

Nella notte tre bombardamenti israeliani in zone diverse di Gaza hanno causato la morte di 17 persone. Purtroppo tra le vittime ci sono anche tre minori, tra cui un bambino di 5 mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Gaza Attacchi Nove morti in attacchi israeliani nella notte a Gaza: tra le vittime anche un bambino di 5 mesi Nella notte, tre attacchi aerei israeliani hanno colpito diverse zone di Gaza. Almeno 31 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon Ultime notizie su Gaza Attacchi Argomenti discussi: Gaza, media: 9 morti in attacchi a Gaza, tra cui 3 minori; Gaza, media: Nove morti in raid israeliani, tra cui tre minori; Nove morti in attacchi israeliani nella notte a Gaza: tra le vittime anche un bambino di 5 mesi; Pezeshkian: Avvieremo negoziato con Usa. Al vertice con gli Usa a Istanbul forse anche Kusher - Capo polizia, 139 stranieri arrestati durante le proteste. Nove morti in attacchi israeliani nella notte a Gaza: tra le vittime anche un bambino di 5 mesiNella notte tre bombardamenti israeliani in zone diverse di Gaza hanno causato la morte di nove persone. Purtroppo tra le vittime ci sono anche tre minori, tra cui un bambino di 5 mesi. fanpage.it Gaza, media: Nove morti in raid israeliani, tra cui tre minoriAlmeno nove persone sono morte nella notte in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riportano i media palestinesi. Sei delle vittime sarebbero state uccise nel nord dell’enclave, dove ... tg24.sky.it Altra notte di attacchi israeliani a Gaza. Nelle ultime ore sono morte nove persone. Nel dettaglio, in un bombardamento a Tuffah, a est di Gaza City, sono state uccise tre persone: tra queste ci sono anche un ragazzo di 16 anni e un bambino di 12. Altre 3 sono - facebook.com facebook Attacchi israeliani nella Striscia di #Gaza: almeno 9 morti, tra cui un bambino x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.