Questa mattina a Gaza si sono registrati nuovi attacchi che hanno causato la morte di almeno nove persone. Tra le vittime ci sono anche tre minorenni. Le fonti locali e i media internazionali confermano il bilancio, ancora provvisorio, di un’onda di violenza che si sta intensificando nella zona.

Nove persone sono morte in una serie di attacchi a Gaza, compresi tre minori, secondo quanto riferito da fonti locali e media internazionali. Gli attacchi, avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, hanno colpito diversi quartieri della striscia di Gaza, tra cui Jabalia, Rafah e il centro di Gaza City, in un’area già fortemente colpita da mesi di conflitto. I primi segni di distruzione sono emersi poco dopo le 17:00 ora locale, quando esplosioni violente hanno squarciato il silenzio di una giornata già carica di tensione. Le immagini diffuse da telecamere di sorveglianza e dai residenti mostrano edifici ridotti in macerie, auto distrutte dai detriti, e famiglie in lacrime che scavano tra i rottami alla ricerca di sopravvissuti o resti dei propri cari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacchi a Gaza: almeno nove vittime, tre di età inferiore ai 18 anni

