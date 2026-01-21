Juve-Benfica Spalletti e Mou si giocano i playoff | il pronostico

Nella settima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium in una partita chiave per la qualificazione ai playoff. Spalletti e Mourinho si sfidano in una gara che potrebbe determinare il destino delle due squadre, entrambe desiderose di ottenere punti fondamentali per proseguire la loro avventura europea.

Nella 7ª e penultima giornata del girone di Champions, sfida decisiva all'Allianz Stadium: i bianconeri cercano la terza vittoria di fila Appuntamento di grande livello all'Allianz Stadium di Torino dove in un faccia a faccia di alta intensità Luciano Spalletti e José Mourinho si giocano l'accesso ai play off di Champions. I bianconeri hanno tre punti di vantaggio: scopriamo pronostico e quote di Juventus-Benfica in programma mercoledì 21 gennaio alle ore 21. La Juventus in Champions arriva da due vittorie di fila che le hanno consentito prima di Natale di arrivare alla posizione numero 17 con un piccolo vantaggio sulle inseguitrici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve-Benfica, tra Spalletti e Mou è sfida per i playoff: il pronosticoNella settima giornata della fase a gironi di Champions League, Juventus e Benfica si affrontano all'Allianz Stadium in una partita fondamentale.

