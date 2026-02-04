Assegno divorzile svolta della Cassazione | non basta la disparità di reddito E i soldi vanno restituiti

La Cassazione ha stabilito che non basta più la semplice disparità di reddito per ottenere l’assegno divorzile. La sentenza, definita rivoluzionaria, potrebbe cambiare le regole del gioco nei contenziosi tra ex coniugi. Ora, se si dimostra che l’ex partner ha ricevuto soldi in modo illegittimo, questi devono essere restituiti.

Una “sentenza rivoluzionaria” che potrebbe cambiare il paradigma dei contenziosi tra gli ex coniugi. Una recente pronuncia della Corte Suprema, pubblicata nei giorni scorsi, è destinata a incidere in modo significativo sui criteri di riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo i giudici, non è sufficiente la semplice disparità di reddito tra ex coniugi: è invece necessario dimostrare in maniera concreta che lo squilibrio economico sia la conseguenza diretta di scelte familiari condivise durante il matrimonio. Nel caso esaminato, il tribunale di primo grado aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno mensile di 500 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito nuove regole sull’assegno divorzile.

