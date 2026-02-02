La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito nuove regole sull’assegno divorzile. Ora non basta più essere “più poveri” per averlo. Chi ha ricevuto somme non dovute potrà chiederne la restituzione. La decisione cambia molti precedenti e apre nuovi scenari per le separazioni in Italia.

Roma, 2 febbraio 2026 – Una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata qualche giorno fa, segna un passaggio che molti addetti ai lavori definiscono innovativo – o quantomeno decisivo – nel diritto di famiglia. Non tanto perché cambi le regole sulla carta, quanto perché le rende operative fino in fondo, con effetti molto concreti: chi chiede l’assegno divorzile deve dimostrare il nesso causale tra matrimonio e svantaggio economico; in caso contrario, non solo l’assegno può essere negato, ma le somme già percepite possono dover essere restituite. Perché è una decisione che fa discutere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’assegno divorzile cambia, non basta essere “più poveri” per averlo. E si possono chiedere indietro le somme non dovute

