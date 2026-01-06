Ascolti TV | Lunedì 5 Gennaio 2026 Salemme vince col 17.5% Io Sono Farah al 12.1% benissimo Mamma ho riperso l’aereo 11.6%

Lunedì 5 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo indicano Salemme con il 17,5%, seguito da Io Sono Farah al 12,1% e Mamma ho riperso l’aereo con l’11,6%. Su Rai1, la trasmissione Ogni Promessa è Debito ha coinvolto circa 2.850.000 spettatori, pari al 17%. Questi risultati riflettono le preferenze del pubblico nella serata di ieri e forniscono un quadro aggiornato dell’audience televisiva italiana.

Nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio 2026, su Rai1 Ogni Promessa è Debito ha interessato 2.850.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.796.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Il Collegio intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York incolla davanti al video 2.060.000 spettatori con l'11.6%. Su Rai3 Il ragazzo e l'airone segna 563.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 1.078.000 spettatori (7.9%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 766.

