Arrestato uomo che ha colpito con bottiglia un cliente in un confronto al bar

Un uomo di 23 anni è stato colpito alla testa con un pezzo di bottiglia rotta durante una lite in un bar di via Gramsci. La polizia ha arrestato un altro uomo, sospettato di aver aggredito il cliente. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando le tensioni tra i due si sono improvvisamente scatenate. Sul posto sono arrivati gli agenti e i soccorritori, ma l’aggressore è stato subito portato via. Le indagini continuano per chiarire i motivi della lite.

**Un uomo di 23 anni, cittadino algerino, è stato colpito alla testa con il coccio di una bottiglia rotta in una lite al bar di via Gramsci. L'aggressore, un italiano di 43 anni senza fissa dimora, è stato identificato grazie alle telecamere della zona e arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. Al vaglio, l'accusa di tentato omicidio.** Nel cuore della notte di mercoledì 4 febbraio 2026, in via Gramsci, a Genova, una lite tra due persone si è trasformata in una violenza che ha lasciato un ferito grave. L'uomo, di 23 anni, originario dell'Algeria, è stato soccorso dopo essere stato aggredito con il frammento di una bottiglia rotta.

