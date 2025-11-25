Salari privati fermi a 24 mila euro di media l’anno | cosa dicono davvero i dati Inps

Nel cuore della propaganda governativa c’è l’idea che le «buste paga più pesanti» stiano certificando una nuova stagione del lavoro italiano. I numeri dell’Inps analizzati da Lorenzo Ruffino mostrano un’altra scena: un Paese in cui l’occupazione cresce, mentre i salari continuano a muoversi dentro un recinto sempre più stretto, tra divari territoriali, part-time forzati e stipendi reali erosi dall’inflazione. Il Paese dei 24 mila euro. La retribuzione media dei dipendenti privati si ferma a 24.486 euro lordi annui. È una media che si regge su pochi territori e pochi settori, mentre alla base c’è una massa consistente di lavoratori che affronta la vita con molto meno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salari privati fermi a 24 mila euro di media l’anno: cosa dicono davvero i dati Inps

