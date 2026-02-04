Area ex Maceri ok alla bonifica Fra i siti individuati dalla Regione

Da alcuni mesi la Regione ha dato il via alla bonifica dell’area ex Maceri, un sito che per anni è stato abbandonato e inquinato. Ora i lavori sono stati approvati e si comincia a vedere la fine dei problemi ambientali. Anche a Dosso, nel Comune di Terre del Reno, si lavora per riqualificare i cosiddetti

Da area compromessa dal punto di vista ambientale a spazio rigenerato e restituito alla comunità. Prosegue anche a Dosso, nel Comune di Terre del Reno, il percorso di bonifica dei cosiddetti " siti orfani " dell' Emilia-Romagna, finanziato con risorse del PNRR e seguito dalla Regione. Oggi il sopralluogo dell'assessore regionale all'Ambiente Irene Priolo ha fatto tappa anche nell'area "ex maceri" di via Carducci, alla presenza del sindaco Roberto Lodi e dell'assessore comunale all'Ambiente Gianfranco Guizzardi. L'intervento rientra in un programma regionale che coinvolge complessivamente 17 siti distribuiti lungo tutta la regione, da Piacenza a Rimini, per un investimento superiore ai 27 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza e alla bonifica di aree segnate da criticità ambientali storiche.

