‘Angel Meloni’ scrubbed off Rome church painting on priest’s orders

A Roma, un dipinto sacro con un angelo raffigurante Giorgia Meloni è stato cancellato su ordine di un sacerdote. La scena, che attirava l’attenzione dei fedeli, è stata ripulita questa mattina, lasciando il muro vuoto. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra chi sostiene il rispetto per i soggetti religiosi e chi vede in questa scelta un atto di censura. La chiesa non ha ancora commentato ufficialmente.

One of two angels in a chapel of the Basilica of St Lawrence in Lucina, close to government headquarters, was altered to look virtually identical to the 49-year-old right-wing leader, Italy's first woman premier. The image was spotted on Saturday by centre-left newspaper la Repubblica and stirred outrage among opposition figures and irritation from Cardinal Baldo Reina, Vicar General for the diocese of Rome. When the church opened on Wednesday, the Meloni-like face had been painted over, leaving the angel headless. "I always said that if (the Meloni image) proved divisive we would remove it," the church priest Daniele Micheletti told Italian news agency ANSA.

