Italy investigates church painting of angel restored to look like Meloni

A una chiesa nel centro di Roma, un angelo dipinto è stato restaurato e ora somiglia molto a Giorgia Meloni. La modifica ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono chi abbia deciso di fare questa trasformazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle conversazioni locali, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per capire cosa sia successo e chi abbia autorizzato il restauro.

