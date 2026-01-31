Italy investigates church painting of angel restored to look like Meloni
A una chiesa nel centro di Roma, un angelo dipinto è stato restaurato e ora somiglia molto a Giorgia Meloni. La modifica ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono chi abbia deciso di fare questa trasformazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e delle conversazioni locali, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per capire cosa sia successo e chi abbia autorizzato il restauro.
The article ran with before-and-after pictures of the painting. It said the angel had previously looked like a “generic cherub”. The culture ministry said it had instructed Rome’s top art heritage official to carry out a same-day inspection of the restored painting before “deciding what to do next”. The opposition Five Star Movement complained: “We cannot allow art and culture to risk becoming a tool for propaganda or anything else, regardless of whether the face depicted is that of the prime minister.” The parish priest, Daniele Micheletti, told ANSA news agency that the decorations in the chapel had recently been touched up following water damage. 🔗 Leggi su Internazionale.it
