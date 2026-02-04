ANCI Campania sostiene il Corso di perfezionamento Diritti e disabilità dell’Università di Salerno

L’ANCI Campania ha deciso di supportare il nuovo corso dell’Università di Salerno dedicato ai diritti e alle disabilità. L’iniziativa mira a formare professionisti e operatori che lavorano con persone con disabilità, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane. La decisione arriva in un momento in cui le istituzioni locali cercano di rafforzare le proprie competenze e migliorare i servizi sul territorio. Il corso, aperto a tutti gli operatori del settore, punta a mettere in discussione le pratiche attuali e a promuovere un approccio più inclusivo e

Tempo di lettura: 2 minuti ANCI Campania accoglie con favore e sostiene l'iniziativa dell'Università degli Studi di Salerno relativa al Corso annuale di aggiornamento e perfezionamento professionale "Diritti e disabilità. Tutele e supporti in prospettiva multidisciplinare", promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche. La partecipazione al Comitato Scientifico del Corso testimonia la volontà di ANCI Campania di contribuire attivamente alla formazione di figure professionali capaci di operare con competenza nel campo delle politiche per la disabilità, rafforzando il raccordo tra mondo accademico, istituzioni locali e amministrazioni comunali.

