Anac investiga gestione biglietteria Siracusa | tariffazione elevata suscita interrogativi
Nei giorni scorsi l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto un’indagine sulla gestione della biglietteria nel Parco archeologico di Siracusa. La questione riguarda soprattutto le tariffe, considerate troppo alte da alcuni visitatori, che si sono rivolti alle autorità per chiedere chiarimenti. L’Anac vuole capire se ci siano irregolarità nelle modalità di tariffazione e nelle procedure di vendita dei biglietti. Intanto, i gestori si difendono dicendo di seguire le regole e di aver adeguato i prezzi alle spese sostenute. La vic
Sicuramente. Di seguito il **lead** dell’articolo, scritto con stile giornalistico italiano, tenendo conto delle regole richieste: — **Siracusa, Parco archeologico. L’Anac indaga su un sistema di biglietteria considerato “legittimamente illegittimo”** A Siracusa, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha aperto un’indagine su una gestione della biglietteria dei siti archeologici e culturali della città, ritenuta irregolare e in conflitto con la normativa vigente. Il Parco archeologico di Siracusa, con tutti i suoi siti – tra cui il Parco della Neapolis, il Museo Paolo Orsi, la Galleria di Palazzo Bellomo e il Castello Maniace – è stato messo al bando per un sistema di affidamento al servizio di biglietteria, che l’Anac considera “non conforme alle regole”. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Anac Gestionebiglietti
“Il 94,5 per cento dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera” Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: un milione 280mila abitanti vivono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. I dati della Puglia nel rapporto
Il 94,5% dei Comuni italiani si trova in zone a rischio frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera.
Ue: introdurre tariffazione sul carbonio più ampia possibile
Ultime notizie su Anac Gestionebiglietti
Anac, affidamento illegittimo della biglietteria nell'archeoparco di Siracusa(ANSA) - SIRACUSA, 04 FEB - Criticità nell'affidamento da parte dell'Ente parco archeologico di Siracusa dei servizi al pubblico e nella gestione della biglietteria per i siti culturali siracusani, Pa ... msn.com
Biglietteria dei siti del Parco archeologico all’Inda, Anac: Affidamento illegittimoGravi irregolarità nella gestione dei servizi e della biglietteria dei principali siti culturali cittadini. È quanto emerge dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha esaminat ... blogsicilia.it
: Link all'articolo https://dsgaonline.it/2026/01/12/trasparenza-scuole-scadenza-15-gennaio-attestazioni-anac/ facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.