Anac investiga gestione biglietteria Siracusa | tariffazione elevata suscita interrogativi

Nei giorni scorsi l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto un’indagine sulla gestione della biglietteria nel Parco archeologico di Siracusa. La questione riguarda soprattutto le tariffe, considerate troppo alte da alcuni visitatori, che si sono rivolti alle autorità per chiedere chiarimenti. L’Anac vuole capire se ci siano irregolarità nelle modalità di tariffazione e nelle procedure di vendita dei biglietti. Intanto, i gestori si difendono dicendo di seguire le regole e di aver adeguato i prezzi alle spese sostenute. La vic

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.