Amici entrano due nuovi ballerini poco prima del Serale | ma non era una scuola?

Questa sera, poco prima del Serale di Amici, sono entrati in scena due nuovi ballerini, Nicola e Antonio. La decisione ha sorpreso alcuni, visto che il programma di solito prevede cambiamenti più strutturati e meno inserimenti improvvisi. I due si sono presentati in modo semplice, senza grandi annunci, lasciando il pubblico un po’ perplesso su come questa novità influenzerà le prossime puntate.

Roma, 4 febbraio 2026 - Nicola e Antonio sono due nuovi ballerini di Amici. E fin qui tutto nella norma all’interno di un talent show che prevede ingressi e uscite di concorrenti. Peccato che l’ingresso di questi due ballerini arrivi a febbraio. Ovvero circa un mese e mezzo prima della fase finale del programma. Il paradosso: talent show o scuola?. Si parla spesso di “scuola di Amici” e gli stessi concorrenti nella prima fase del programma vengono chiamati “allievi”. Quindi ad Amici si seguono delle lezioni, si impara, si sostengono degli esami, delle prove - purtroppo non più “di sbarramento” come avveniva nelle prime edizioni -, si viene giudicati da degli insegnanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nella puntata di domenica 1° febbraio, gli ascolti di Amici 2026 si fanno più intensi.

