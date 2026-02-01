Nella puntata di domenica 1° febbraio, gli ascolti di Amici 2026 si fanno più intensi. Si sono visti eliminazioni importanti e ci sono già i primi nomi pronti a entrare nel cast per il serale. La tensione sale, mentre tra canto e ballo si preparano le prossime sfide che decideranno il futuro dei concorrenti. Ospiti d’eccezione hanno riempito la scena e tenuto alta l’attenzione del pubblico.

Nella puntata di domenica 1° febbraio tensioni, colpi di scena e ospiti d’eccezione tra canto e ballo La puntata di. La puntata di domenica 1° febbraio ha regalato emozioni forti agli appassionati di Amici. Maria Rosaria, ballerina di latino-americano del team di Alessandra Celentano, ha dovuto affrontare una sfida decisiva contro un compagno altrettanto talentuoso. Nonostante due esibizioni equilibrate, il verdetto di Francesca Tocca ha premiato l’avversario, decretando l’eliminazione della giovane. Non appena Maria Rosaria ha lasciato la scuola, la Celentano ha chiesto subito un nuovo talento: Nicola, allievo promettente che ha subito conquistato l’attenzione della maestra. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Amici 2026: eliminazioni e nuovi ingressi in vista del serale

Il 25 gennaio 2026, su Canale 5, torna l'appuntamento con Amici.

Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola

