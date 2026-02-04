Alverà racconta le icone del nostro tempo | Bowie Bonatti e Senna tornano a vivere sul palco

Alverà torna sul palco al Vecomp Theatre per raccontare le vite di Bowie, Bonatti e Senna. È uno degli appuntamenti più attesi per chi ama le grandi storie fatte di musica, avventure e coraggio, narrate dal vivo. La serata promette di portare il pubblico indietro nel tempo, tra emozioni e ricordi di personaggi che hanno segnato il nostro tempo.

Torna al Vecomp Theatre uno degli appuntamenti più attesi per chi ama le grandi storie raccontate dal vivo. Per il quarto anno consecutivo Diego Alverà riporta sul palco veronese il suo format di live storytelling, confermandosi una delle voci più autorevoli e coinvolgenti del panorama narrativo.

