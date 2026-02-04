Lo spettacolo che ripropone vite straordinarie | da Bowie a Senna storie che sfidano il tempo sul palcoscenico

Mercoledì sera il Vecomp Theatre di Verona ha aperto le sue porte per uno spettacolo che racconta vite straordinarie. La scena porta in scena le storie di icone come Bowie e Senna, in modo diretto e semplice. La sala si è riempita di pubblico che ha seguito con attenzione, mentre il teatro si trasforma in un palcoscenico di emozioni e ricordi. La pioggia battente e il vento che sussurra fuori non hanno fermato la voglia di ascoltare e vivere quelle storie che sfidano il tempo.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 20.30, il Vecomp Theatre di Verona si è acceso come un faro nel cuore della notte piovosa, con un cielo basso che schiacciava la città sotto un velo grigio e vento che sussurrava tra i rami dei platani lungo via Alberto Dominutti. In quel momento, sotto le luci calde del palcoscenico, Diego Alverà ha iniziato a raccontare storie che non si dimenticano. Non quelle che si leggono su un libro o si vedono in un documentario, ma quelle che si vivono dentro, come se il tempo si fermasse e il passato tornasse a respirare. Il suo spettacolo, *Diego Alverà racconta – ICONS*, torna per il quarto anno consecutivo a far convergere il pubblico in un luogo dove il teatro diventa memoria, e la memoria diventa emozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lo spettacolo che ripropone vite straordinarie: da Bowie a Senna, storie che sfidano il tempo sul palcoscenico Approfondimenti su Verona Spettacolo "Fiabe a colori", lo spettacolo che trasforma il palcoscenico in un mondo in cui le guerre esistono “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”, la biografia scritta da Paul Morley Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Verona Spettacolo Argomenti discussi: Lover, lo show-tributo a Taylor Swift arriva a Padova; Parole di Faber – Il Grande Tributo a Fabrizio De André; I Nomadi > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Al Teatro Concordia il 5 e 6 febbraio arriva Arlecchino muto per spavento. Arlecchino muto per spavento al teatro Concordia di San Benedetto del TrontoCavallo di battaglia dell’attore e scrittore che fu precursore della riforma goldoniana e uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi del primo ’700, ora riproposto per la prima volta in epoca ... ascolinotizie.it L’Arlecchino di Riccoboni di scena al ConcordiaSul palco l’Amat con la compagnia ’Stivalaccio teatro’. msn.com "L’amore non ha riguardi nelle sue scelte... l’amore piomba su quelli che sono indifesi". Con le parole della canzone “Soul Love” di David Bowie, Raphael Bianco ha aperto e dato voce alle musiche dello spettacolo "Ring of love" di domenica 1 febbraio, intera - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.