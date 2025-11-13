Casertana buone indicazioni dall’allenamento congiunto a Grazzanise

Tempo di lettura: < 1 minuto Termina 4-3 per i falchetti l’allenamento congiunto disputato in casa del A.S.D Real Grazzanise. Nella prima frazione apre le marcature Di Tommaso sugli sviluppi di un corner e raddoppia Vano. I padroni di casa trovano il gol con Calendo. Nella ripresa a segno prima Llano su calcio di rigore, poi il Grazzanise pareggia con Durazzo e Di Lorenzo. La Casertana risponde con Toscano che chiude così il test. Nell’occasione non hanno preso parte all’allenamento: Vilardi, Bacchetti, Heinz, Bentivegna, Liotti, Leone e Casarotto. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

