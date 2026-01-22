riciclaggio e terrorismo allerta alta in italia per i reati finanziari

L’Italia rafforza le sue misure contro i reati finanziari con la pubblicazione del Piano strategico e di prevenzione della corruzione 2026-2028, elaborati dalla UIF. Questi strumenti mirano a intensificare la sorveglianza su riciclaggio e terrorismo, in un contesto di crescente attenzione alle minacce finanziarie. La collaborazione tra istituzioni e autorità è fondamentale per garantire un quadro più sicuro e trasparente.

La Uif, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ha pubblicato il Piano strategico e il Piano di prevenzione della corruzione relativi al triennio 2026-2028. Da questi documenti, oltre alle modalità con le quali la Uif agisce per contrastare la corruzione, emerge che il rischio di riciclaggio in Italia è “molto significativo”, mentre quello di finanziamento del terrorismo è “abbastanza significativo”. L’analisi condotta, aggiornata dal Comitato di sicurezza finanziaria alla fine del 2024, estende i dati alla proliferazione di armi di distruzione di massa, all’intensità delle minacce e alle criticità del sistema italiano, e misura il rischio complessivo e specifico delle aree geografiche e dei settori più esposti, indicando infine gli interventi necessari per mitigarli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

