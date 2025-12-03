Mercatini ruota cineforum e spettacoli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, “Christmas Village” e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, l’elevazione musicale “A Maria” alla chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie a Bergamo, lo spettacolo “Lo spirito di Stella” a Nembro, il cineforum a Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 3 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

