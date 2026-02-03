Questa mattina a Nervi, in via Eros da Ros, un albero ha ceduto improvvisamente, cadendo sulla strada principale e bloccando il traffico. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e le squadre comunali intervenivano per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma il disagio per gli automobilisti è stato notevole. La causa potrebbe essere il maltempo degli ultimi giorni.

Nervi, 3 febbraio 2026. Una palma è caduta sulla strada in via Eros da Ros, a Genova, interrompendo il traffico. L’albero, probabilmente infestato dal punteruolo rosso, ha causato il crollo poco dopo aver provocato un incidente analogo lo scorso 4 gennaio nella medesima zona. La pianta, distante soli pochi metri da piazza Sciolla, ha sfondato le recinzioni di un terreno privato e ha colpito la strada principale che collega la stazione FS a un ingresso dei parchi. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha temporaneamente interdetto il passaggio. L’infestazione del punteruolo rosso, un coleottero originario dell’Asia meridionale, è ormai una preoccupazione diffusa in città: il suo impatto non è immediatamente evidente, ma si traduce nel tempo con un debole sviluppo strutturale e un rischio crescente di caduta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiusura strada a causa del crollo di un albero caduto sul tracciato principale.

