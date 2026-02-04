Sabato sera il Teatro La Ribalta apre le porte a uno spettacolo che mescola parola, corpo e musica. In scena c’è “Il Pianto Beffardo di Crono”, uno spettacolo che racconta il rapporto tra padre e figlia e invita il pubblico a riflettere sui percorsi più nascosti della mente. L’appuntamento è alle 21:00, con Voci Fuori Campo in prima linea.

Sabato 7 febbraio alle ore 21:00 il Teatro La Ribalta ospita Voci Fuori Campo. In scena “Il Pianto Beffardo di Crono”, uno spettacolo che intreccia parola, corpo e musica, esplorando la relazione tra padre e figlia e i percorsi più profondi della coscienza. La regia è firmata da Angelo Castaldo, con soggetto e coreografie di Giulia Basilone e musiche originali di Riccardo Gorone. Sul palco, Chiara Cappelli e Teresa Flor Castellani conducono il pubblico in un percorso emotivo intenso e coinvolgente. Un dialogo tra cuore e memoria. “Io saprei riconoscerti tra mille cuori sconosciuti, tu saresti quello che fa sanguinare il mio”. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Al Teatro La Ribalta in scena “Il Pianto Beffardo di Crono”

Approfondimenti su Teatro La Ribalta

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Teatro La Ribalta

Argomenti discussi: Salerno. Al Teatro La Ribalta in scena lo spettacolo Che vita dura, Signor Bonaventura; La fiaba di Biancaneve ispira lo spettacolo 'Lo specchio della regina' in scena a Cascina; FRATELLI: AL TEATRO GUSTAVO MODENA DUE VITE A CONFRONTO TRA TENEREZZA E DIVERSITÀ; Novara, al Teatro del Cuscino in scena Le Intellettuali di Molière.

Il Teatro la Ribalta punta dritto al cuoreMette al centro il cuore la nuova stagione della rassegna Corpi eretici e ci invita ad usarlo in questi tempi bui per alimentare l'empatia, la capacità di ascolto, per vedere l'altro non come nemico ... rainews.it

Corpi eretici sul palco. La nuova stagione dell'Arte della diversitàCol direttore del teatro La Ribalta, Antonio Viganò, parliamo dei nuovi spettacoli proposti dalla nuova e decima edizione dell'Arte della Diversità, la rassegna teatrale che porta sul palco anche ... rainews.it