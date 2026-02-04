Al Teatro Europa | Benvenuti a Casa Morandi con Marco e Marianna figli di Gianni

Al Teatro Europa è andato in scena “Benvenuti a Casa Morandi”, con Marco e Marianna, figli di Gianni Morandi. La commedia, divertente e romantica, ha attirato un buon pubblico, che ha seguito con interesse le gags e le battute. La coppia di attori ha portato sul palco un’energia contagiosa, dimostrando di saper intrattenere e far sorridere. La stagione di prosa del Teatro D’Annunzio continua con altri appuntamenti ancora più attesi.

Proseguono gli appuntamenti della stagione di prosa del Teatro D’Annunzio con una commedia divertente e romantica che vede protagonisti i figli di Gianni Morandi: Marco e Marianna.“Benvenuti a Casa Morandi – a letto senza cena” è una commedia sincera, divertente nella quale i protagonisti si.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Casa Morandi "Benvenuti a casa Morandi": con Marianna e Marco Morandi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casa Morandi Argomenti discussi: Al Teatro Europa, Benvenuti a Casa Morandi con Marco e Marianna, figli di Gianni; APRILIA | Benvenuti a casa Morandi, una commedia tra memoria e divertimento; Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 7 e domenica 8 febbraio. DOMENICA 8 FEBBRAIO ORE 17,00 AL TEATRO EUROPA DI APRILIA. info 335.8059019. biglietti botteghino teatro e online su ciaotickets.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.