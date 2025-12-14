Schlein risponde a Meloni | Uniti per battere la destra ossessionata dal potere L’alternativa sta germogliando

In un contesto politico segnato da tensioni e divergenze, Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni sottolineando l'importanza dell'unità per contrastare la destra, accusata di alimentare austerità e disuguaglianze. La leader del Partito Democratico invita a unire le forze per offrire un'alternativa credibile, mentre la società chiede coesione e risposte concrete alle sfide attuali.

«Davanti a questa destra ossessionata dal potere, che ha aumentato l’austerità e le disuguaglianze, l’unità ce la chiede la gente, non il medico». Mentre Giorgia Meloni fomentava la base di Fratelli d’Italia con il suo discorso finale ad Atreju, Elly Schlein è intervenuta per aprire i lavori dell’Assemblea nazionale del Partito democratico. Durante la kermesse di Roma, la segretaria dem ha risposto più o meno direttamente agli attacchi della premier rivolti contro di lei e le opposizioni, indicando come soluzione per mandare a casa il governo la stessa ricetta che va ripetendo da mesi: unità tra le forze di opposizione. Open.online

