Mario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip | Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare

Mario Adinolfi è stato chiamato a partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip. Lui stesso ha detto che non si tratta solo di una chiacchiera, ma che sta pensando seriamente di entrare nella casa. Nel frattempo, si continua a parlare di Tina Cipollari come possibile opinionista, ma Adinolfi sembra più interessato a fare fatturato e a mettersi in gioco. La sua presenza potrebbe portare sorprese e qualche discussione in più.

L’idea di Mario Adinolfi nel salotto del Grande Fratello Vip non è rimasta solo un’ipotesi dietro le quinte. Secondo quanto riferito in esclusiva, il fondatore de Il Popolo della Famiglia è stato effettivamente contattato dagli autori della nuova edizione del reality più seguito d’Italia, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il nome di Adinolfi, già noto per le sue posizioni forti e spesso polemiche su temi sociali, religiosi e politici, è comparso nella prima rosa dei nomi considerati per l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. L’annuncio non è arrivato dallo studio di Milano, né da una conferenza stampa, ma da una conversazione in diretta a “Casa Lollo”, il format di Lorenzo Pugnaloni che ogni venerdì sera raccoglie personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Grande Fratello 2024 sta pensando di portare Tina Cipollari come opinionista.

