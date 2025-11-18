Nonostante il lancio di Vega OS Amazon continuerà a usare Android su Fire TV
Amazon conferma che il lancio di Vega OS non porterà all'abbandono di Android, che continuerà ad essere utilizzato sui dispositivi di fascia più alta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
