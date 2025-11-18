Nonostante il lancio di Vega OS Amazon continuerà a usare Android su Fire TV

Tuttoandroid.net | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon conferma che il lancio di Vega OS non porterà all'abbandono di Android, che continuerà ad essere utilizzato sui dispositivi di fascia più alta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

nonostante il lancio di vega os amazon continuer224 a usare android su fire tv

© Tuttoandroid.net - Nonostante il lancio di Vega OS, Amazon continuerà a usare Android su Fire TV

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Nonostante Lancio Vega Os