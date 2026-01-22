Dal caso Freni al Mercosur alla sicurezza | acque agitate nella maggioranza

La recente vicenda legata alla nomina di Federico Freni alla presidenza della Consob ha evidenziato tensioni dentro la maggioranza di governo. La mancata intesa sul ruolo ha generato ripercussioni che coinvolgono temi di sicurezza e stabilità politica, riflettendo le difficoltà di trovare compromessi su nomine strategiche. Questa situazione evidenzia le sfide di un quadro politico in evoluzione, caratterizzato da acque spesso agitate e da un equilibrio difficile da mantenere.

Il mancato accordo sulla nomina del sottosegretario leghista Federico Freni alla presidenza della Consob lascia strascichi nella maggioranza. «C'era un accordo di massima che Forza Italia ha messo in discussione, noi continueremo a portare avanti quel nome», è l'avvertimento del capogruppo della Lega alla Camera Ricardo Molinari. Dura la replica del portavoce azzurro Raffaele Nevi, che invita a «non dire bugie». «Non c'era alcun accordo - nemmeno di massima - recuperiamo uno spirito di leale collaborazione altrimenti le cose non funzionano», è la controffensiva di Forza Italia. Ma le tensioni in maggioranza coinvolgono più fronti.

