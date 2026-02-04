Aci Pola debutta nel Campionato Prototipi | sognando Antonelli

Domani e giovedì, Filippo Pola metterà in pista la sua nuova macchina. Il giovane pilota italiano sogna di replicare i successi di Andrea Kimi Antonelli e, perché no, di Leonardo Fornaroli. È una grande occasione per lui di farsi notare nel Campionato Prototipi, e le prossime sessioni di prove saranno decisive.

Filippo Pola sognando Andrea Kimi Antonelli, e perchè no anche Leonardo Fornaroli. Domani e giovedì il giovane pilota italiano sarà in pista per provare la nuova macchina. La classe non manca, ed il primo passo è stato compiuto. Filippo Pola, giovane talento bresciano classe 2009 e vincitore dello Steering Wheel Award, è pronto ad affacciarsi al Campionato Italiano Sport Prototipi, categoria di riferimento per la crescita dei piloti verso il professionismo. Il debutto ufficiale è fissato per il weekend del 24-26 aprile 2026 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma il percorso di avvicinamento è già iniziato.🔗 Leggi su Sportface.it

