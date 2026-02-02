Tajani a Reggio Calabria | misure stringenti per ordine pubblico con espulsione per chi ha precedenti penali

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato questa mattina a Reggio Calabria. Ha annunciato che il governo adotterà misure più dure per mantenere l’ordine pubblico. Dopo alcuni cortei con scontri e violenze, il ministro ha detto che ci saranno espulsioni per chi ha precedenti penali. La città si prepara a fronteggiare una fase più severa di controlli e restrizioni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato a Reggio Calabria l'adozione di misure restrittive per garantire l'ordine pubblico dopo una serie di cortei caratterizzati da violenze diffuse. L'intervento, effettuato durante una conferenza stampa con i giornalisti locali, si inserisce in un contesto di crescente allarme sulle manifestazioni che si sono trasformate in scontri organizzati, con atti di vandalismo e aggressioni mirate alle forze dell'ordine. Tajani ha sottolineato la necessità di introdurre strumenti efficaci per prevenire episodi simili, in particolare quelli che coinvolgono soggetti con precedenti penali legati a reati violenti.

