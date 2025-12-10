Fai le aperture natalizie a Palazzo Moroni

Ecodibergamo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì a domenica, fino al 6 gennaio, Palazzo Moroni apre le sue porte per le festività natalizie. Un'occasione per visitare le aperture speciali e scoprire il negozio dedicato ai regali, caratterizzato da prodotti locali e solidali, creando un'atmosfera di festa e solidarietà nel cuore della città.

