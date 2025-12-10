Fai le aperture natalizie a Palazzo Moroni

Da mercoledì a domenica, fino al 6 gennaio, Palazzo Moroni apre le sue porte per le festività natalizie. Un'occasione per visitare le aperture speciali e scoprire il negozio dedicato ai regali, caratterizzato da prodotti locali e solidali, creando un'atmosfera di festa e solidarietà nel cuore della città.

Visite speciali per tutta la famiglia: “Natale a Palazzo Moroni” - In occasione del Natale 2024, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali che ... Lo riporta bergamonews.it

