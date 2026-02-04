Academy Logistica Formazione gratuita

Opportunità di formazione e lavoro nella logistica. Il 6 febbraio 2026, dalle 9 alle 12.30 nella sala consiliare di Vimodrone, si terrà il primo evento di presentazione di Academy Logistica, l'iniziativa di formazione al lavoro che si inserisce nel quadro del Patto territoriale per le competenze e l'occupazione Logistica Adda Martesana, promosso dalla Città Metropolitana di Milano e finanziato da Regione Lombardia. Il progetto, di cui è partner Afol Metropolitana, nasce per sostenere l'inserimento e la riqualificazione professionale delle persone nel settore logistico dell'area Adda Martesana, uno dei principali poli logistici del territorio metropolitano.

