progetto confindustria esperti in software formazione gratuita

Frequentare un corso, anche senza aver avuto esperienze simili pregresse e raggiungere un’occupazione lavorativa. E’ la storia di Robin Mejia, uno dei corsisti che ha superato il percorso formativo " Pro Developer ". "Mi sono trovato bene – ha spiegato –. I docenti ci hanno aiutati a capire la programmazione. Sono stato assunto da subito e non me lo aspettavo. In futuro vorrei aprire una mia attività". Tra i corsisti che hanno superato il precedente percorso formativo "Pro Developer", in due sono già stati assunti a tempo indeterminato e uno a tempo determinato, e altri tre hanno ottenuto tirocini retribuiti dopo gli stage nelle aziende, frequentati durante il corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

