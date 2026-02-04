A Torino, gli attivisti non si fermano. Dopo la manifestazione di sostegno al centro sociale Askatasuna e gli scontri del 31 gennaio, ora cercano di coinvolgere più persone contro le nuove leggi del governo. La protesta si infittisce e le strade restano calde.

Nel tardo pomeriggio del 31 gennaio sul quartiere Vanchiglia di Torino è calata la nebbia. È successo poco prima delle 18, quando il corteo nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è arrivato nei pressi dell’edificio sequestrato in corso Regina Margherita. Al lancio di fuochi d’artificio di un gruppo di manifestanti le forze dell’ordine hanno risposto con i lacrimogeni, e così nel giro di poco tempo il fumo ha coperto tutto. Il grosso del corteo è arretrato, altre persone si sono accalcate ai lati della strada in cerca di vie di fuga. C’era chi vomitava, chi faticava a respirare, chi correva coprendosi naso e bocca. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - A Torino la mobilitazione continua

Approfondimenti su Torino Mobilitazione

I sindacati dei trasporti hanno annunciato che la vertenza dei lavoratori Tua proseguirà fino al rispetto delle normative contrattuali e della sicurezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Trattori davanti all’Europa: diecimila agricoltori a Bruxelles contro i tagli #shorts

Ultime notizie su Torino Mobilitazione

Argomenti discussi: A Torino, la mobilitazione di 6.000 agricoltori con Coldiretti per salvare le eccellenze italiane; Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Askatasuna, Torino e la mobilitazione: i ventimila in piazza che la politica non può più ignorare; Askatasuna è libertà: il 31 gennaio Torino si ribella contro la guerra e la repressione.

Askatasuna e gli scontri a Torino, le reazioni politicheCondanna trasversale delle violenze. Domani il sindaco Lo Russo interverrà in Consiglio comunale. Martedì il ministro Piantedosi alle Camere ... rainews.it

Arresti e feriti a Torino durante la manifestazione per AskatasunaDue arresti e oltre 100 feriti caratterizzano la manifestazione contro lo sgombero del centro Askatasuna a Torino. notizie.it

Tutti i firmatari della mobilitazione di Askatasuna a Torino, che aveva annunciato: “Sarà terrore”. Centri sociali, collettivi studenteschi, sezioni dei partigiani, Ong del mare, gruppi palestinesi. Nessuno li indaga. - facebook.com facebook

Torino, 6mila agricoltori in piazza al Lingotto: da Coldiretti Piemonte una mobilitazione per la trasparenza alimentare e controlli più severi x.com