Pokémon il parco a tema arriva in tutto il mondo dopo il successo degli Universal Studios in Giappone

Il parco a tema Pokémon sta per essere introdotto nei principali Universal Studios nel mondo, seguendo il successo ottenuto in Giappone. Questa iniziativa mira a offrire ai visitatori un’esperienza immersiva e interattiva, ampliando l’offerta di intrattenimento a tema. L’installazione rappresenta un passo importante nella diffusione internazionale di Pokémon, consolidando la presenza del brand anche nel settore dei parchi a tema.

L'esperienza a tema Pokémon sta per invadere i parchi Universal nel mondo. Dopo la premiere nipponica, l'annuncio ufficiale conferma una strategia globale che punta su immersione e interattività. Per il 30° anniversario, The Pokémon Company conferma l'espansione internazionale delle attrazioni Pokémon nei parchi Universal Studios, seguendo il modello di Super Nintendo World a Osaka. Esperienze immersive, interattive e family-friendly porteranno i visitatori "dentro il gioco", oltre il primo debutto giapponese. Pokémon diventa un'esperienza reale dall'esplorazione digitale ai parchi nel mondo Nel 2026 l'universo Pokémon non si limita ai videogiochi, al trading card game o all'animazione: si prepara a trasferirsi nei parchi tematici Universal Studios al di fuori del Giappone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

