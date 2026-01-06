A Crans-Montana, i medici del Niguarda riferiscono di 11 pazienti ricoverati, alcuni in condizioni più critiche. Nonostante la stabilità di alcuni, la situazione resta complessa e la prognosi rimane riservata. La gestione delle criticità richiede attenzione continua, mentre si monitorano attentamente le condizioni di tutti i pazienti.

“Abbiamo 11 pazienti ricoverati. Alcuni piu’ gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata”. Così Alberto Zoli, direttore generale del Niguarda, in un punto stampa sui feriti di Crans-Montana ricoverati nell’ospedale milanese. “Le loro condizioni variano da ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un’evoluzione speriamo positiva – ha aggiunto – Abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva, altri in semi intensiva o meno intensiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, i medici del Niguarda: “Tre pazienti più critici di altri, sono stabili ma si naviga a vista”

