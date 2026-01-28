un premio sportivo per ricordare il giornalista ivan paterlini

Tre anni dopo la sua morte, due amici di Ivan Paterlini hanno deciso di creare un premio sportivo in suo ricordo. Paterlini, giornalista della Gazzetta di Reggio e volto noto di radio e tv locali, viene così onorato con un riconoscimento che mira a mantenere vivo il suo nome nel mondo dello sport e dell’informazione.

A tre anni dalla prematura scomparsa, due "amici di Ivan" hanno deciso di ricordare Ivano Paterlini (nella foto), per tutti Ivan, giornalista della Gazzetta di Reggio e prima ancora voce di alcune radio e televisioni della città. In accordo con la famiglia, due suoi amici di vecchia data – il collaboratore del Carlino, Claudio Lavaggi e Alessandro Zelioli, ex collaboratore della Gazzetta di Reggio – hanno ideato una premiazione che avverrà sabato alle 16,45 presso la Sala della Rocca del comune di Montecchio. Ivan Paterlini è stato per tanti anni capo dei servizi sportivi alla Gazzetta di Reggio, interessandosi sia di sport sia di cronaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sconcerti aveva ragione: oggi il giornalismo sportivo spesso si confonde con il tifo.

“Gli amici di Ivan” hanno voluto istituire un riconoscimento per due atleti che rappresentano le discipline sportive più care a Paterlini: calcio e hockey su pista. L’incontro sarà presentato da Alessandro Zelioli e si svolgerà in collaborazione con l’associazione c - facebook.com facebook