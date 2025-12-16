Inflazione in frenata a novembre Il carrello della spesa rallenta ma sale comunque dell’1,5% anno su anno

A novembre 2025, l'inflazione rallenta, con l’indice dei prezzi al consumo che registra una diminuzione dello 0,2% rispetto a ottobre e un aumento dell’1,1% su base annua. Nonostante il rallentamento, il costo della spesa quotidiana continua a salire, con il carrello della spesa che aumenta dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

A novembre 2025 l’ inflazione è rallentata. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività registra una diminuzione dello 0,2% rispetto a ottobre e una crescita dell’1,1% su base annua, in calo sia rispetto alla stima preliminare (+1,2%) sia rispetto al mese precedente. Si tratta del livello più basso da gennaio, rileva l’ Istat. Rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, cioè i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che passa da +2,1% a +1,5%, mentre i prodotti ad alta frequenza d’acquisto scendono lievemente da +2,1% a +2%. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si attesta all’1,7%, in calo dall’1,9%, come anche quella calcolata escludendo i soli beni energetici. Ilfattoquotidiano.it

