Bertinoro si presenta il corso di italiano per cittadini stranieri | già trenta iscrizioni

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il nuovo corso di lingua italiana rivolto ai cittadini stranieri. La presentazione è avvenuta lunedì sera nella scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci con l’obiettivo di organizzare operativamente i diversi livelli del percorso formativo. All’iniziativa hanno preso parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Bertinoro, oltre 60 agricoltori da tutta Italia per partecipare al corso di potatura degli ulivi - Sono oltre una sessantina e arrivano da tutte le parti d’Italia, dalla Puglia fino alla Liguria, i partecipanti al corso... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bertinoro Presenta Corso Italiano