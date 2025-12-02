Bertinoro si presenta il corso di italiano per cittadini stranieri | già trenta iscrizioni
Al via il nuovo corso di lingua italiana rivolto ai cittadini stranieri. La presentazione è avvenuta lunedì sera nella scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci con l’obiettivo di organizzare operativamente i diversi livelli del percorso formativo. All’iniziativa hanno preso parte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
