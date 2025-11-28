Furto e rapina lampo a Santa Maria Capua Vetere 22enne arrestato | come ha agito

Un 22enne algerino è stato arrestato dai carabinieri dopo due furti in pochi minuti e una rapina con spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto e rapina lampo a Santa Maria Capua Vetere, 22enne arrestato: come ha agito

Santa Maria CV, doppio furto lampo e spray urticante: arrestato 22enne algerino - Un passaggio di pochi minuti, sufficiente per trasformare una normale mattinata di lavoro in un susseguirsi di azioni criminali lungo corso Aldo Moro, a Santa ... Da pupia.tv

