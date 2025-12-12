Napoli | Durante i controlli dei carabinieri a Scampia trovata tanta droga ma anche un nuovo appartamento popolare

Durante un'operazione a largo raggio a Scampia, i Carabinieri hanno scoperto 14 kg di droga, appartamenti abusivi e denaro contante non giustificato. L'intervento ha evidenziato l'intensificarsi dei controlli nella zona, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio e l'abusivismo edilizio, contribuendo alla sicurezza del quartiere.

Scampia, controlli a largo raggio dei Carabinieri: scoperti appartamenti abusivi, denaro contante non giustificato e sequestrati 14 kg di droga. E' legittimo assegnatario di un appartamento di edilizia popolare di proprietà del Comune di Napoli ma ha deciso di cederne una parte. Siamo nel quartiere Scampia e i Carabinieri della compagnia Napoli Stella stanno effettuando un servizio a largo raggio. Durante i controlli nel lotto TA di via Fellini, i militari notano una porta di ingresso che prima non esisteva e decidono di controllare. Dagli accertamenti emerge che erano stati effettuati dei lavori edili e che era stato creato un nuovo appartamento del tutto abusivo.

