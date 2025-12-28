Stefano De Martino chiama Raoul Bova Indiscrezione da colpo di scena | cosa c’entra Rocío Muñoz Morales

Nel 2025 Stefano De Martino è stato tra i protagonisti assoluti del gossip e anche la fine dell’anno non fa eccezione. Nelle ultime settimane il conduttore è tornato al centro dell’attenzione per due presunti avvistamenti sotto altrettante abitazioni diverse, entrambi documentati con fotografie che hanno alimentato curiosità e ipotesi su nuove frequentazioni nella sua vita privata. Nel primo caso a immortalarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che, mentre si trovava a Milano, ha raccontato di averlo incontrato in compagnia di Gilda Ambrosio, stylist e imprenditrice, cofondatrice del brand The Attico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

